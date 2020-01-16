За поправки в Конституцию россияне проголосуют до 1 мая

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, предложенным президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил сегодня источник в Совете Федерации.

"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - цитирует его ТАСС.

Уже разрабатывается порядок проведения голосования, - добавил источник.