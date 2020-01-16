"Дылда" может стать лучшим фильмом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Стали известны претенденты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В лонг-лист вошли более 430 фильмов, среди которых "Дылда" Кантемира Балагова, фильм, который был исключен из списка номинантов на "Оскар".

На приз в номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" претендует 90 картин, среди них "Дылда", "Грех" Андрея Кончаловского, "Холоп" Клима Шипенко, "Бык" Бориса Акопова, "Аванпост" Егора Баранова и другие новинки российского кино, пишет ТАСС.

Победители будут названы в марте, их выберут ведущие российские продюсеры, сообщили в пресс-службе Ассоциации.

За звание "Лучшая докудрама" будут бороться проекты "Страна Советов. Забытые вожди" ("Первый канал"), "Польский след" (телеканал "Звезда"), "Рюриковичи" ("Первый канал"), а также "Соня Суперфрау" (НТВ).

Премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручается ежегодно с 2013 года.