Два случая бешенства подтвердили в Тбилиси

Жителей Тбилиси, имеющих собак, призывают сделать им прививки от бешенства: в столице Грузии зафиксированы два случая заболевания. Такое сообщение опубликовало городское Агентство мониторинга животных.

В течение месяца в селе Дигоми и в районе Вазисубани заболели домашние собаки. Животных усыпили в муниципальном приюте, патогенный материал послали в лабораторию Минсельхоза и защиты окружающей среды, и лабораторное исследование подтвердило наличие вируса бешенства.

"Агентство мониторинга животных призывает хозяев сделать своим животным антирабическую прививку, первый раз в возрасте трех месяцев, а после - каждый год", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

В ведомстве подчеркнул, что вакцинацию обязательно должны пройти собаки охотничьих пород, так как они чаще контактируют с другими животными.

Напомним, в прошлом году в Тбилиси было зарегистрировано шесть случаев вируса бешенства.