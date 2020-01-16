Хафтар приедет на конференцию в Берлин?

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар приедет на конференцию по ливийскому урегулированию, которая пройдет 19 января в Берлине. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники.

"Халифа Хафтар примет участие в конференции в Берлине, об этом он сказал в телефонном разговоре с главой МИД Германии", - приводит сообщение телеканала "Аль-Хадас" РИА Новости.

Напомним, на конференцию приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза, ООН и других стран, а также глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и Халифа Хафтар.