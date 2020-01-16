Опубликованы новые рейтинги грузинских партий и политиков
Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал итоги очередного исследования общественного мнения в Грузии.
Согласно результатам опроса, большая часть его участников на выборах готова поддержать правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".
Отвечая на вопрос "За какую партию/объединение вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились завтра", 20% респондентов назвали "Грузинскую мечту", а 13% предпочли бывшую правящую партию "Единое национальное движение".
Поддержка политической платформы "Новая Грузия" и партии бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе "Демократическая Грузия - Единая Грузия" составила по 3%. При этом по-прежнему велика доля тех, кто не определился с тем, какую партию поддержать, отмечает Спутник - Грузия.
Согласно данным исследования NDI, работой мэра Тбилиси Кахи Каладзе довольны 44% респондентов. Деятельность премьер-министра Георгия Гахария нравится 21% опрошенных. Работу спикера парламента Арчила Талаквадзе положительно оценили 13%. Меньше всего довольных работой президента Саломе Зурабишвили - 9%.
Большая часть участников опроса (64%) не удовлетворена работой правительства, только менее трети сообщили, что им нравится деятельность кабмина.
Опрос проводился в период с 19 ноября по 13 декабря 2019 года. Были опрошены более 2,1 тыс человек по всей Грузии.
Вестник Кавказа
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