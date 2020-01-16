Джеймс Бонд навсегда останется мужчиной

Барбара Брокколи, бессменный продюсер бондианы, подтвердила, что Джеймса Бонда не будет играть женщина.

"Он может быть любого цвета, но он мужчина", - заявила она в интервью Variety, пишет "КиноПоиск".

Брокколи считает, что для женщин нужно создавать своих сильных персонажей. "Мне не очень интересно, чтобы мужского персонажа играла женщина", - сказала она, добавив: "Мне кажется, женщины гораздо лучше этого".

В 2019 году появились слухи, что Дэниела Крейга, который в 25-м фильме о шпионе в последний раз сыграл Бонда, заменит женщина. Отметим, что Брокколи уже не раз говорила, что против смены пола агента 007.

"Бонд - мужчина. Это мужской персонаж. Он был написан мужчиной и, как мне кажется, должен оставаться мужчиной", - говорила она в октябре 2018 года.

Новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" выйдет в прокат в апреле 2020 года.