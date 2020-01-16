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Джеймс Бонд навсегда останется мужчиной

Джеймс Бонд навсегда останется мужчиной

Барбара Брокколи, бессменный продюсер бондианы, подтвердила, что Джеймса Бонда не будет играть женщина.

"Он может быть любого цвета, но он мужчина", - заявила она в интервью Variety, пишет "КиноПоиск".

 Брокколи считает, что для женщин нужно создавать своих сильных персонажей. "Мне не очень интересно, чтобы мужского персонажа играла женщина", - сказала она, добавив: "Мне кажется, женщины гораздо лучше этого".

В 2019 году появились слухи, что Дэниела Крейга, который в 25-м фильме о шпионе в последний раз сыграл Бонда, заменит женщина. Отметим, что Брокколи уже не раз говорила, что против смены пола агента 007.

"Бонд - мужчина. Это мужской персонаж. Он был написан мужчиной и, как мне кажется, должен оставаться мужчиной", - говорила она в октябре 2018 года.

Новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" выйдет в прокат в апреле 2020 года.

 

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Вестник Кавказа

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