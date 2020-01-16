Анатолий Аксаков: в правительстве РФ нужны свежие силы

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" прокомментировал отставку правительства Дмитрия Медведева и предложение президентом Владимиром Путиным в качестве нового премьер-министра Михаила Мишустина.

Прежде всего депутат предположил, что президенту потребовались новые кадры для более эффективного решения стоящих перед страной задач. "Медведев и сам подчеркнул, что будут происходить довольно существенные изменения структуры власти. Сейчас поставлены большие задачи, которые необходимо выполнять, – национальные проекты, указы президента, Послание президента – с серьезной организационной и финансовой работой. Поэтому, видимо, президент решил, что нужно бросить на это свежие силы", - сказал он.

Также Анатолий Аксаков напомнил, что в последние годы "в адрес правительства было очень много критики того, как идет реализация нацпроектов".

Михаила Мишустина глава думского Комитета охарактеризовал как высокого профессионала и высококвалифицированного управленца. "Он уже доказал, что как менеджер умеет эффективно решать поставленные перед ним задачи. Он создал одну из лучших информационных систем по налоговому администрированию, фактически, на практике показал свою эффективность. Очевидно, президент России решил, что именно Мишустин сможет справиться с задачами более эффективной реализации и указов, и нацпроектов, и Послания", - отметил он.

"Ключевая задача, я думаю, будет состоять в решении тех вопросов, что были озвучены накануне в Послании президента – демография, образование и здравоохранение. Все это может быть реализовано только на основе экономического роста, а чтобы поддержать экономический рост, нужно активно реализовывать все нацпроекты без исключения", - заключил Анатолий Аксаков.