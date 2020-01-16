Вильфанд опроверг связь потепления с применением климатического оружия

И.о главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что теплая зима для РФ скорее благо, нежели негативное последствие возможного применения климатического оружия.

"Снимается энергетическая проблема, когда нужно при очень холодных эпизодах обеспечивать жизнь - и социальную, и промышленную", - отметил он.

По словам метеоролога, негативными последствиями для России стало бы не повышение, а понижение температуры на 10 градусов от нормы, передает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие.