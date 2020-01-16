Объявлена программа фестиваля авторского кино в Москве

Второй Международный зрительский фестиваль авторского кино будет проходить с 24 по 30 января. Организатором является "Москино" совместно с журналом "Искусство кино".

Программа фестиваля состоит из трех разделов - "Премьеры", "Лучшее за год" и "Ретроспектива". Публика увидит 15 полнометражных картин.

"Фестиваль - наш подарок зрителям, которые ценят качественное умное кино. В прошлом году он прошел с большим успехом, у нас были полные залы на все показы и очень позитивные отзывы", - рассказала генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко, пишет ИнтерМедиа.

Все показы будут бесплатными, попасть на них можно по предварительной записи. Зрители увидят фильмы: "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Годовщина революции" Дзиги Вертова, "Варда глазами Аньес" Аньес Варды, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Хроники ртути" Бена Геза и Александры Кулак, "Невидимая жизнь Эвридики" Карима Айнуза, "Эма: Танец страсти" Пабло Ларраина, "Белый, белый день" Хлинюра Палмасона, "Свистуны" Корнелиу Порумбою, "Оазис" Ли Чан Дона, "Сын в отца" Хирокадзу Корээды, "Убийца" Хоу Сяосяня, "Бродячие псы" Цая Минляна, "Кладбище блеска" Апитчатпонга Вирасетакуна.

Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.