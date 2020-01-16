Малышева спела Билли Айлиш (ВИДЕО)

Известная российская телеведущая Елена Малышева обратилась к творчеству одной из наиболее популярных на сегодня в мире певиц - Билли Айлиш.

Гостем нового выпуска программы "Жить здорово!" на Первом канале стал юноша, который, как и певица, лечился от синдрома Туретта. Малышева сначала назвала его "красивым мальчиком", затем приобняла за плечи и спросила: "Как тебе Билли Айлиш?"

После этого ведущая исполнила небольшой отрывок - предположительно, из хита Bad Guy. Молодой человек ответил: "Хорошая". Тогда Малышева призналась, что ей Айлиш "тоже нравится".