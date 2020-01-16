Рамзан Кадыров показал фото с Михаилом Мишустиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, находящийся в данный момент на больничном, опубликовал на своей странице ВКонтакте фото вместе с кандидатом в премьер-министры Михаилом Мишустиным и поздравил чиновника с выдвижением на должность глаы правительства РФ.

"Кроме рабочих отношений, мы знакомы лично с Михаилом Владимировичем. Это человек с мужественным и боевым характером, руководитель-хозяйственник, который вникает лично в каждый рабочий вопрос на местах, а не перекладывает проблемы на подчиненных", - охарактеризовал Мишустина Кадыров.

Чеченский лидер вырази уверенность в том, что президент Владимир Путин "сделал правильный и взвешенный выбор с упором на железную волю, а не медийность кандидата". "Уверен, что все фракции без исключения поддержат Мишустина единогласно", - сказал он о сегодняшнем рассмотрении кандидатуры Мишустина в Госдуме.

Также Рамзан Кадыров пожелал Михаилу Мишустину успехов "в создании высокопрофессиональной команды кабинета министров", пояснив, что ее эффективность зависит от полной самоотдачи каждого чиновника.

Затем он дал оценку работе правительства Дмитрия Медведева. "Как бы обидно ни звучало, работа некоторых предыдущих руководителей оставляла желать лучшего. Локомотивом всего правительства всегда оставалась небольшая группа министров и вице-премьеров, которые усердно трудились и двигали страну в правильном направлении", - написал он в соцсети.

"Задач много, и нет времени раскачиваться или набирать обороты! Считаю необходимым собрать в правительстве умных, мудрых, перспективных, молодых и энергичных министров, которые будут гореть энтузиазмом и каждый день самоотверженно выполнять свой долг перед страной", - заключил Рамзан Кадыров.