Порезавший портреты ветеранов войны в Махачкале вандал задержан полицией

Дагестанские полицейские задержали мужчину, порезавшего портреты ветеранов Великой Отечественной войны на проспекте в Махачкале, - сообщили в МВД по региону.

"Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по городу Махачкале задержали местного жителя, совершившего акт вандализма... 30-летний мужчина умышленно повредил пять баннеров с изображением участников Великой Отечественной войны, установленных на бетонном ограждении по проспекту Петра I. Злоумышленник повредил плакаты предположительно ножом", - говорится в сообщении ведомства в Instagram, передает РИА Новости.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он в ходе допроса сознался в содеянном, однако объяснить мотив своих действий он не смог, - отметили в МВД региона.

Установлено, что задержанный ранее был судим за совершение ряда преступлений. Готовится материал для принятия процессуального решения, - добавили в МВД.