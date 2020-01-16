Театр на Малой Бронной переезжает из-за ремонта

В здании Театра на Малой Бронной скоро начнется капитальный ремонт, в связи с этим с 1 февраля театр переезжает в театрально-концертный зал "Дворец на Яузе".

С 27 января на новой площадке откроется касса, в которой можно будет купить билеты на спектакли. Билеты также продаются у официальных партнеров театра, пишет "Культуромания".

При этом одна постановка Театра на Малой Бронной будет идти на другой площадке в центре Москвы.

"Спектакль "Слово о полку Игореве" будет идти в ТЦ "На Страстном", - отметили в пресс-службе театра.

Это постановка будет идти "На Страстном" 19 и 20 февраля, 20 и 21 марта, 8 и 9 апреля.