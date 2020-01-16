Жириновский оценил перспективы Михаила Мишустина справиться с реализацией нацпроектов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидает, что Михаил Мишустин на посту главы правительства справится с реализацией нацпроектов.

"Нужно, чтобы не мешали на местах", - заявил он. "Виноваты местные чиновники и губернаторы", - цитирует Жириновского РИА Новости.

Если Мишустин сможет "на них надавить как следует" именно экономическими методами, показать чиновникам на местах, "в чем они отстают", отметил лидер ЛДПР.