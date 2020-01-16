Мониторинг ОБСЕ прошел в Агдамском районе

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня прошел сегодня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Агдамского района, согласно мандату личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Такое сообщение опубликовано на сайте министерства обороны АР.

В нем уточняется, что мониторинг завершился без инцидентов.

Накануне сообщалось, что мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой ВС Армении, осуществят полевые помощники личного представителя Геннадий Петрица и Михаил Олару.