AliExpress за минувший год удвоил число российских продавцов

Интернет-площадка AliExpress за ушедший год увеличила число российских продавцов почти на 100%, - сообщили в компании "AliExpress Россия" (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ).

"Количество новых российских продавцов на платформе за 2019 г. выросло на 97%. Сейчас их порядка 10 тыс", - сообщили в компании, передает ТАСС.

За время новогодних каникул (с 1 по 7 января 2020 г.) покупатели площадки сделали более 9 млн заказов и более 14 млн поисковых запросов. Традиционно около 70% запросов пришлось на категории одежда, электроника и детские товары.

Появились и новые тренды: в категории "электроника" это беспроводные наушники и увлажнители воздуха, - сообщили в компании.

Поисковые запросы имеют сезонность, поэтому сейчас заметна популярность увлажнителей воздуха - благодаря теплой зиме и отопительному периоду. Повышенной популярностью пользуются портативные увлажнители воздуха - спрос на них год к году вырос более чем в три раза.

В городах-миллионниках в праздники в категориях "одежда" и "товары для красоты" появились новые лидеры: не только зимняя обувь, нарядные платья с блесками, наручные часы и бижутерия, но также и маски для лица и увлажняющие кремы для лица, - отметили в компании.