Стало известно, сколько часов светило декабрьское солнце в Москве

И.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции рассказал, в течение какого времени солнце светило в Москве в декабре 2019 года.

"Солнечный свет москвичи видели только восемь часов", - цитирует его РИА Новости.

Синоптик добавил, что восемь солнечных часов составляют лишь 3,7% от их максимально возможного количества. По словам Вильфанда, если бы в прошлом месяце вообще не было облаков, то солнце радовало бы Москву 220 часов.

Однако он подчеркнул, что прогноз на январь является благоприятным, и заверил, что в витамине D жители Москвы нуждаться не будут.