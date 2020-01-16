Музыка забытых русских композиторов зазвучит на фестивале "Энергия открытий"

В московском театре "Новая опера" 13-14 февраля будет проходить первый международный музыкальный фестиваль "Энергия открытий". Уникальное событие, которое готовилось несколько лет, заново откроет публике произведения композиторов, которые по разным причинам были забыты в советское время.

Симфонический оркестр радио "Орфей" под управлением Сергея Кондрашева исполнит сочинения Леонида Половинкина, Николая Голованова, Георгия Катуара и Александра Мосолова.

"Сегодня в архивах хранится огромное количество потрясающих произведений русских композиторов, которым не нашлось места в их время. Они не соответствовали требованиям советской пропаганды, не исполнялись, и в итоге были забыты", - сообщила гендиректор радио "Орфей" Ирина Герасимова, пишет ИнтерМедиа.

Фестиваль организован для того, чтобы "открыть эту музыку современникам, не дать ей кануть в лету". Работа в архивах ведется более 5 лет, специалисты восстанавливают ноты, делают студийные записи.

В программе фестиваля два музыкальных спектакля, в которых примут участие артисты Анатолий Белый, Катерина Шпица, Максим Дроздов, прима Большого театра Анна Никулина, премьера мирового балета Фарух Рузиматов, ведущие артисты Михайловского театра Ирина Перрен и Марат Шемиунов и многие другие.