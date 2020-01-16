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Машков об отсутствии у "Дылды" номинации на "Оскар": просто безобразие

Машков об отсутствии у &quot;Дылды&quot; номинации на &quot;Оскар&quot;: просто безобразие

Известный российский актер, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал тот факт, что кинокартина "Дылда", снятая режиссером из Кабардино-Балкарии Кантемиром Балаговым, не попала в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм". По его мнению, это безобразие.

"Не знаю, почему они ее "прокатили"", - приводит слова Машкова РИА Новости.

"Безобразие. Просто безобразие", - заявил он.

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Вестник Кавказа

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