Машков об отсутствии у "Дылды" номинации на "Оскар": просто безобразие

Известный российский актер, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал тот факт, что кинокартина "Дылда", снятая режиссером из Кабардино-Балкарии Кантемиром Балаговым, не попала в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм". По его мнению, это безобразие.

"Не знаю, почему они ее "прокатили"", - приводит слова Машкова РИА Новости.

"Безобразие. Просто безобразие", - заявил он.