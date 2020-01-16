Российский "Интурист" стал собственностью турецкого инвестора

Сделка по приобретению старейшего российского туроператора "Интурист" турецким инвестором Нешетом Кочкаром закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС), - сообщили сегодня в пресс-службе компании.

"Сделка закрыта. ФАС одобрила сделку перед Новым годом", - отметили в компании, передает ТАСС.

Нешет Кочкар – второй по величине инвестор Thomas Cook Group и владелец Anex Tourism. В сделке с "Интуристом" он выступил как частный инвестор, причем – не планирующий объединения турецкого оператора Anex Tour и "Интуриста".

Сйчас выездной и въездной туризм разведены по разным юридическим лицам, - говорится в сообщении "Интуриста". Отправлять туристов за рубеж будет ООО "Национальная туристическая компания Интурист" (НТК "Интурист"), а функции по приему иностранных туристов в России возложат на ООО "Туроператор Интурист".

Туроператор также продолжит развивать внутренний туризм для российских клиентов, пока это направление бизнеса остается в структуре ООО "Туроператор Интурист", - уточнили в пресс-службе компании.