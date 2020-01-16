Сергей Марков объяснил отставку Медведева и назначение Мишустина

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о тех факторах, которые могли повлиять на отставку Кабинета министров Дмитрия Медведева и предложение Михаила Мишустина в качестве кандидата в председатели правительства РФ.

Прежде всего он указал на то, что правительство Медведева систематически не справлялось с возложенными на него задачами. "Видимо, чаша терпения президента переполнилась. Главная причина отставки в том, что правительство никак не может выполнить ключевую задачу, поставленную президентом, – обеспечение темпов экономического роста выше среднемирового. Финансово-экономический блок этого Кабмина не имел никаких амбиций реализовать такую программу и прямо заявлял, что рост будет 1-2%, и может быть, когда-нибудь получится 3%", - отметил политолог.

"Но России нужно 4-5% роста экономики в год, чтобы она постепенно догоняла страны Евросоюза и не отставала от Китая, Индии и других стран, которые обеспечивают высокие темпы экономического роста. Более того, это правительство сорвало реализацию национальных проектов, важнейшего инструмента обеспечения экономического роста. Причем были и такие мнения, что министры вообще саботировали нацпроекты. Идеология многих сотрудников финансово-экономического блока – это рыночный фундаментализм, когда госинвестиции нужно уменьшать и полагаться только на частные вложения. Эта идеология противоречит программе национальных проектов, отсюда саботаж", - обратил внимание Сергей Марков.

"На самом деле, вопрос о смене финансово-экономического блока правительства очень давно стоит в российском общественном мнении. Кроме того, возможно, была некая договоренность между Путиным и Медведевым о 8 годах в правительстве. Напомню, что знаменитая рокировка произошла в 2012 году, а тогда два президентских срока составляли 8 лет, на которые Путин мог гарантировать Медведеву, что тот останется премьер-министров. Можно усмотреть и такую логику", - предположил директор Института политических исследований.

В связи с этими соображениями становится ясным, почему выбор президента пал именно на Михаила Мишустина. "Мишустин назначен, опять же, с главной целью – необходимо выполнить национальные проекты, причем делать это надо более энергично. Также должен стимулироваться экономический рост. Михаил Мишустин известен как управленец, добившийся успеха в том, что касается цифровизации. Поэтому можно ожидать, что активно начнет развиваться и расти цифровизация деятельности и правительства, и государственной власти в целом, что можно только приветствовать", - заключил Сергей Марков.