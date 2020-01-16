Табаков вернулся в кино ради работы в сериале Богомолова

Ресторатор и актер Антон Табаков, несколько лет не появлявшийся на экране, снялся в сериале Константина Богомолова о маньяке "Хороший человек".

"Первые попытки робкие [вернуться в кино] я совершаю. У меня не было мотивации сыграть именно эту роль, была возможность вспомнить профессию, вот и все. Сейчас я хотел понять, насколько я могу продолжать этим заниматься", - поделился Табаков, пишет ТАСС.

В сериале про ангарского маньяка ресторатор исполнил роль заместителя главы Следственного комитета России в звании генерал-полковника. "Хотя предложений хватает, пока нет понимания, насколько я справлюсь, это по-прежнему тяжелый труд. Зато есть такая перспектива роста - от Кота Матроскина до генерал-полковника юстиции", - пошутил ресторатор, который озвучивает кота Матроскина в новых сериях "Простоквашино".

Богомолов снимает сериал по реальной истории, произошедшей в Ангарске. Бывший лейтенант МВД Михаил Попков оказался маньяком, он убивал с 1994 по 2000-е годы. В 2015 году он получил пожизненное заключение за 22 убийства, позже он был признан виновным еще в 60 убийствах.

В сериале также играют Ксения Собчак, Никита Ефремов, Юлия Снигирь и другие.

Антон Табаков родился в 1960 году, окончил ГИТИС, в конце 80-х занялся бизнесом. С тех пор они иногда снимается в кино, последний раз он играл в сериале "Таинственная страсть", который вышел в 2016 году.