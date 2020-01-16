Пресс-секретарь Кадырова рассказал о его лечении

Глава Чечни Рамзан Кадыров, 13 января из-за временной нетрудоспособности назначивший и.о. главы республики премьера Муслима Хучиева, проходит курс лечения, ему необходимы определенные медицинские процедуры. Об этом сообщил его пресс-секретарь Альви Каримов.

По его словам, согласно Конституции Чечни, председатель правительства может стать и.о. главы республики, если тот заболел или ушел в отпуск.

"Это обычная практика <…> и она используется во всех субъектах", - цитирует Каримова РИА Новости.

Пресс-секретарь напомнил, что и прежде на период отпуска или болезни Кадыров передавал свои полномочия Хучиеву и его предшественникам.