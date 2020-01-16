Пашинян решил вернуть в Армению президентскую власть - СМИ

Как сообщили сегодня армянские СМИ, в Армении в настоящее время идет работа по формированию спецкомиссии, которая займется новой конституционной реформой.

По данным газет "Жаманак", инициировал создание спецкомиссии лично премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Многие уверены, что комиссия представит такой проект, по которому Армения перейдет к президентской системе управления. Сложно сказать, изменится ли система управления, однако известно, что в результате изменений будет разрешена действующая проблема с Конституционным судом", - приводит сообщение газеты Новости-Армения.

В газете уточнили, что при сильной президентской форме правления глава государства сможет отправлять членов Конституционного суда в отставку.

Тем не менее, в реформе усматривается скорее желание Никола Пашиняна закрепить свою власть в стране.