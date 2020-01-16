Микаил Джаббаров: уровень бедности в Азербайджане снизился в 10 раз

Уровень бедности в Азербайджане уменьшился в десять раз. Об этом сообщил глава Минэкономики Микаил Джаббаров на конференции, посвященной определению приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ООН на ближайшие пять лет.

Министр напомнил, что в 2001 году за чертой бедности в Азербайджане находилось 49% населения, и подчеркнул, что на сегодняшний день этот показатель составляет менее 5%.

Микаил Джабаров указал, что Национальный координационный совет по Целям устойчивого развития (ЦУР), сформированный в 2016 году, определил 17 приоритетных целей и 88 целевых показателей.

"Для определения соответствия ЦУР национальным приоритетам была проведена оперативная комплексная оценка, и по результатам оценки установлено соответствие на уровне 70%", - заявил он.