Грузия ужесточает штрафы за загрязнение воздуха - СМИ

В скором времени в Грузии ужесточат санкции за загрязнение атмосферного воздуха, - сообщает Первый канал.

Департамент природоохранного надзора Грузии уже завершил работу над изменениями, которые должны быть внесены в "Кодекс административных правонарушений" и "Закон об охране атмосферного воздуха".

Согласно документу, за распыление вредных веществ в воздухе штрафы будут колебаться от пяти (более $1,7 тыс) до 45 тыс лари (более $15,6 тыс). Tсли распыление вредных веществ в воздухе будет превышать допустимую норму в пять раз, штраф составит 5 тыс лари, если в десять раз – 15 тыс лари (более $5,2 тыс), а если более десяти раз - 45 тыс лари. В случае повторного нарушения закона штрафные санкции увеличиваются, - рассказал заместитель главы юридической службы департамента Григол Почхидзе, передает Sputnik Грузия.

Компании, деятельность которых может вызвать загрязнение воздуха, обяжут вести самомониторинг в беспрерывном режиме - для технического перевооружения им дается срок до 1 января 2021 года. Если компании проигнорироуют это требование, то на первом этапе размер штрафных санкции составит 10 тыс лари (более $3,4 тыс), в случае повторения - 20 тыс лари (около $7 тыс), третье нарушение обойдется компаниям в 40 тыс лари (более $13,8 тыс).

Изменения будут внесены в "Кодекс административных правонарушений" и "Закон об охране атмосферного воздуха" после того, как их утвердит правительство.