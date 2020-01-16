Михаил Мишустин пообещал КПРФ победить бедность

В ходе встречи с депутатами фракции КПРФ кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин заверил коммунистов, что приложит все необходимое для того, чтобы снизить бедность в стране.

"Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением малобюджетных семей всем необходимым", - заявил он.

Тем не менее, фракция КПРФ приняла решение, что воздержится при голосовании за утверждение Мишустина председателем правительства РФ.