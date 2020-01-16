Василия Ланового с днем рождения поздравил Владимир Путин

Народный артист России Василий Лановой 16 января отмечает 86-летие, с этим событием его поздравил президент России Владимир Путин.

"Многочисленные почитатели Вашего таланта ценят и искренне любят Вас за верность своему призванию, родному Вахтанговскому театру", - сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.

Президент отметил общественную деятельность артиста, связанную с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Также Путин пожелал Лановому бодрости духа и творческого долголетия.

Актер театра и кино Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Лановой снимался в таких фильмах, как "Офицеры", "Дни Турбиных", "Семнадцать мгновений весны" и многих других.