Синоптики рассказали о погоде на Кубани

Сильный ветер ожидается сегодня на Кубани. Об этом говорится в прогнозе Краснодарского краевого гидрометцентра.

По всему региону осадков не будет. В Краснодаре метеорологи обещают северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, воздух в краевой столице прогреется до 3…5° тепла, передает "Россия. Кубань".

В Краснодарском крае утром местами ляжет туман, будут наблюдаться слабые гололедно-изморозевые явления. Ожидается северо-восточный ветер, скорость которого составит 4-9 м/с, местами порывы достигнут 9-14 м/с. Температуру воздуха синоптики обещают на уровне 2…7° тепла.

На Черноморском побережье также задует северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы ускорятся до 9-14 м/с, около Новороссийска - до 12-17 м/с. Воздух прогреется до 6…11°.