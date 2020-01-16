Мединский ушел с поста министра культуры

Министр культуры России Владимир Мединский ушел в отставку вместе с правительством. Об отставке правительства в полном составе 15 января заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин принял отставку правительства.

Мединский был главой Минкультуры с мая 2012 года, появится ли он в новом составе правительства, неизвестно.

Новым премьер-министром может стать глава ФНС России Михаил Мишустин, его кандидатуру предложил Владимир Путин.

Новое правительство будет формироваться после назначения премьер-министра.