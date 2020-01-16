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РФС продлил контракт с Черчесовым до 2022 года - СМИ

РФС продлил контракт с Черчесовым до 2022 года - СМИ

РФС согласовал продление до 2022 года контракта с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает "Чемпионат".

По его данным, новое соглашение с тренером подпишут на следующей неделе.

В свою очередь, портал Metaratings.ru пишет, что контракт уже был автоматически продлен в октябре прошлого года. Согласно его информации, новое соглашение будет действовать до конца 2022 года и не предполагает совмещения тренерской деятельности в каком-либо клубе.

Станислав Черчесов возглавляет российскую футбольную сборную с августа 2016 года.

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Вестник Кавказа

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