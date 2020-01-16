Назначен новый начальник управления генпрокуратуры на Северном Кавказе

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) возглавил Михаил Александров, ранее занимавший должность начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел.

"Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка подписал приказ о назначении государственного советника юстиции 3 класса Михаила Юрьевича Александрова на должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в СКФО с дислокацией в. Пятигорске", - сообщает сайт ведомства, передает "Это Кавказ".

Михаил Александров с 2014 года замещал должности заместителя начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел, помощника и старшего помощника Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям, - говорится в сообщении.