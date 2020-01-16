Тутберидзе поздравила дочь-фигуристку с днем рождения

Российский тренер Этери Тутберидзе, ученицы которой выиграли все медали финала Гран-при в Турине и считаются лидерами мирового женского одиночного катания, разместила в своем Instagram пост, в котором поздравила свою дочь Диану Дэвис с 17-летием.

"С днем рождения, Диша! Милая моя, никого дороже нет в мире у меня", - обратилась Тутберидзе.

Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным, они тренируются у Игоря Шпильбанда в США. В текущем сезоне дуэт впервые вышел в юниорский финал Гран-при, но занял в нем последнее место.