Тутберидзе поздравила дочь-фигуристку с днем рождения
Российский тренер Этери Тутберидзе, ученицы которой выиграли все медали финала Гран-при в Турине и считаются лидерами мирового женского одиночного катания, разместила в своем Instagram пост, в котором поздравила свою дочь Диану Дэвис с 17-летием.
"С днем рождения, Диша! Милая моя, никого дороже нет в мире у меня", - обратилась Тутберидзе.
Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным, они тренируются у Игоря Шпильбанда в США. В текущем сезоне дуэт впервые вышел в юниорский финал Гран-при, но занял в нем последнее место.
Happy birthday Disha! С днем рождения Диша! Милая моя, Никого дороже Нет в мире у меня♥️ #сднемрождениядоченька #17лет
Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 15 Янв 2020 в 5:25 PST
Вестник Кавказа
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