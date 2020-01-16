Виторган и Сурганова готовят "Письма победы" о блокаде Ленинграда

Российская певица Светлана Сурганова вместе с актером и ведущим Максимом Виторганом принимают участие в проекте "Письма победы". Об этом каждый из них сообщил в Instagram.

"Снимаем - вместе с Максимом Виторганом - программу о блокаде в рамках проекта "Письма победы". О дате выхода обязательно сообщим дополнительно!" - сообщила Сурганова, пишет ИнтерМедиа.

Виторган написал, что один их эпизодов они снимали в петербургском зоопарке "о его жизни во время блокады".

Проект "Письма победы" готовится к 75-летию Победы, он будет состоять из цикла передач.