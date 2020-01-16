Михаил Мишустин изложил свою программу

Сегодня утром перед пленарным заседанием Госдумы кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин провел встречу с парламентской фракцией "Единой России". В ходе встречи он рассказал о том, как будет строить работу в должности председателя правительства.

В частности, он заявил, что в качестве приоритета в его работе будет поставлено исполнение задач, изложенных в Послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в "Единой России", Мишустин обозначил преемственность исполнительной власти, передав депутатам слова экс-премьера, председателя партии Дмитрия Медведева. "Он еще раз подчеркнул, что ему было комфортно работать с фракцией, и он надеется, что дальше, уже в рамках партийного формата, эта работа продолжится", - сказал он.

Также Мишустин сообщил, что правительство теперь будет работать в постоянном контакте с Госдумой. "Мишустин сказал, что дальнейшую работу правительства будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом", - написала на свое Telegram-канале советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова.

Та же Кашеварова поведала, что фракция "Единой России" поддержала назначение Михаила Мишустина председателем правительства России.

По окончании встречи Мишустин заверил журналистов, что готов к работе в должности премьер-министра России.

Затем кандидат в премьеры провел переговоры с фракциями КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".