Пенсионное агентство "обезглавлено" в Грузии

Глава Пенсионного агентства Грузии Леван Сургуладзе сегодня уходит в отставку, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В прошлом месяце чиновник обратился к наблюдательному совету с просьбой об отставке, пояснив, что намерен заняться другими делами, пишет Sputnik Грузия.

Временно и. о. главы Пенсионного агентства станет один из заместителей Сургуладзе - Георгий Чичинадзе. Прием заявок на пост директора агентства уже ведется, все желающие могут попробовать свои силы до 31 января.