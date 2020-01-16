Грузинские власти сочли неуместными разговоры о провале туристического сезона

Замминистра регионального развития и инфраструктуры Грузии Илия Бегиашвили считает, что говорить о провале зимнего туристического сезона из-за проблем с водоснабжением, которые возникли в канун Нового года на горнолыжных курортах Гудаури и Бакуриани, неуместно.

Вместе с тем он признал, что "для успешного курортного сезона и туристической инфраструктуры вода является одним из обязательных компонентов". Бегиашвили извинился "из-за созданного дискомфорта".

"Говорить о том, что сезон провалился или находился на грани провала, слишком преувеличено и абсолютно неуместно", - цитирует его Спутник - Грузия.

Как отметил замглавы мининфраструктуры, вода отсутствовала не на всей территории Гудаури и Бакуриани, а только на некоторых объектах.

Из-за проблем с водоснабжением курорты несут немалые убытки. Проблемы с водой и отсутствие снега вызвало отток туристов, а владельцы гостиниц и ресторанов начали говорить о провале зимнего туристического сезона.