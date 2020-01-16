Versace отказался от кожи кенгуру

Versace прекращает использовать кожу кенгуру, об этом пишут СМИ.

Как сообщает The Telegraph, данное решение руководство итальянского модного дома приняло еще в прошлом году относительно в том числе коллекции 2019 года, но известно о нем стало лишь на этой неделе.

В издании уточняют, что отказ от использования кожи кенгуру напрямую не связан с масштабными пожарами в Австралии, по всей вероятности, к нему привело давление со стороны зоозащитников.

"Мы приветствуем объявление Versace", - приводит слова Симоны Павеси из итальянской организации по защите животных LAV "Интерфакс".

Зоозащитница выразила надежду, что шаг модного дома поможет сохранить популяцию кенгуру, которые являются "символом Австралии".

Представитель Versace подтвердил изданию, что кожа кенгуру отныне больше не будет использоваться модным домом.