Имя лучшего актера назвал режиссер Квентин Тарантино

Американский режиссер Квентин Тарантино поделился мнением, о том, кто из голливудских актеров является на данный момент лучшим.

"Я большой поклонник Криса Пайна, если говорить об исполнителях его возраста", - сказал режиссер, пишет РИА Новости.

Пайну 39 лет, Тарантино высоко оценил его работу в фильме 2009 года "Звездный путь" и в триллере 2010 года "Неуправляемый". По словам режиссера, роль, которую он исполнил в "Неуправляемом" Тома Скотта является лучшей работой Пайна.

Тарантино также отметил, что эти работы так и не сделали актера настоящей "кинозвездой".

Режиссер добавил, что пригласил бы Пайна в свой фильм, если бы у него "была правильная роль" для актера.