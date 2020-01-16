Поезда между Крымом и Петербургом будут ходить через день

Поезда в Крым из Санкт-Петербурга и обратно изменили график движения – теперь они стали ходить через день.

Согласно расписанию, поезд № 7 Санкт-Петербург – Севастополь следует по обновленному расписанию с 15 января, а поезд № 8 начнет курсировать через день с 17 января, - сообщает РИА Новости.

Ранее поезда по этому направлению курсировали ежедневно.

Что касается поездов из Москвы в Симферополь и обратно, то они продолжат ходить в ежедневном режиме.