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Елена Воробей 40 минут выступала со сломанной рукой

Елена Воробей 40 минут выступала со сломанной рукой

Эстрадная актриса Елена Воробей сломала руку, во время выступления в подмосковном городе Ногинск.

Об этом Воробей написала в Instagram. По ее словам, перелом она получила, поскользнувшись на сцене. Однако, травма не помешала ей продолжить выступление.

"Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40!!!" - написала артистка, пишет РИА Новости.

Когда Воробей почувствовала, что не может продолжать, она поблагодарила зрителей и медиков и пообещала снова выступить в Ногинске в феврале.

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