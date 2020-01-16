Елена Воробей 40 минут выступала со сломанной рукой

Эстрадная актриса Елена Воробей сломала руку, во время выступления в подмосковном городе Ногинск.

Об этом Воробей написала в Instagram. По ее словам, перелом она получила, поскользнувшись на сцене. Однако, травма не помешала ей продолжить выступление.

"Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда же я остановлюсь. Продержалась минут 40!!!" - написала артистка, пишет РИА Новости.

Когда Воробей почувствовала, что не может продолжать, она поблагодарила зрителей и медиков и пообещала снова выступить в Ногинске в феврале.