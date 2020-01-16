Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера

Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.

Назвав Мишустина технократом и сравнив его назначение с назначением Сергея Кириенко в 1998 году, Хазин выразил уверенность в том, что он будет временной фигурой в правительстве, которая сконцентрируется на выполнении ряда тактических задач.

"Можно считать, что он будет заниматься чисткой рядов, то есть увольнять тех людей, кто не в состоянии исполнить даже самых простых поручений. Можно считать, что он будет создавать систему реального исполнения поручений президента, в том числе тех, которые были высказаны в послании", - сказал экономист в студии информагентства "Аврора".

"Может быть, его задача состоит в том, чтобы максимальным образом ограничить влияние различных финансово-промышленных групп олигархического толка", - добавил Михаил Хазин, подчеркнув, что Мишустин скорее приготовит фундамент для экономических реформ, чем будет их осуществлять.

"Я не исключаю, что это человек, которому будет поручено создать тот инструментарий, который позволит такую новую экономическую политику разработать", - заявил он.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин после отставки правительства предложил Михаил Мишустина в качестве нового премьер-министра России. Сегодня его кандидатуру рассмотрит Госдума.