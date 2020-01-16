Опять рекорд: синоптики рассказали о погоде на сегодня в Москве

Рекордная температура воздуха ожидается сегодня в Москве, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столица будет находиться в центре обширного циклона, центр которого перемещается по всей центральной Европе. Погода облачная, пройдут небольшие дожди", - цитирует его РИА Новости. Будет дуть порывистый юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Воздух прогреется до рекордных отметок, предположительно до плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - плюс 1-6 градусов.

Леус добавил, что рекорд для 16 января был установлен в 1925 году, тогда потеплело до плюс 3,1 градуса. Сегодня уже утром температура воздуха достигла плюс трех.