Кудрин: при изменениях Конституции надо повысить роль главы кабмина
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменениях Конституции на фоне повышения значения парламента необходимо увеличить также статус премьер-министра.
"Конечно, требуется увеличить роль премьер-министра и его статус", - отметил Кудрин, комментируя предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в основной закон страны.
По словам Кудрина, предложенные главой государства изменения повышают роль парламента и его статус, премьер становится больше подответственен законодательному органу, передает РИА Новости.
Напомним, в своем послании Федеральному собранию Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. По словам Путина, это позволит повысить роль и значение парламента и парламентских партий.
Вестник Кавказа
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