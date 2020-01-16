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"Википедию" разблокировали в Турции

&quot;Википедию&quot; разблокировали в Турции

Жители Турции снова получили доступ к самой популярной в мире онлайн-энциклопедии "Википедия", об этом пишут турецкие СМИ.

В конце прошлого года Конституционный суд страны осудил блокировку ресурса, постановив, что она нарушает право на свободу слова.

Теперь постановление поступило в суд первой инстанции Анкары, по чьему решению "Википедия" и была заблокирована, так что суду пришлось отменить изначальный вердикт.

После этого Комитет по информационным технологиям принял решение о доступе к ресурсу, и сайт был разблокирован, передает TRT Haber.

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