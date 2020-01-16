Ученый проанализировала причины русофобии в Польше

Польша, поддержав госпереворот в Киеве и вооруженный конфликт на востоке Украины, внезапно оказалась врагом России. Об этом пишет профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье, опубликованной в польском издании Myśl Polska.

До 2014 года отношения между двумя странами были вполне хорошими, а историческая политика перестала быть предметом ожесточенных дискуссий, отмечает она.

Ученый обращает внимание на то, до 2014 года официальная Россия не проявляла признаков антипольского настроя, однако затем созданная картина мирного сосуществования и сотрудничества разрушилась.

По ее оценке, польские атлантисты в ущерб своей стране занялись реализацией глобальных интересов международных игроков. Как отмечает Разьны, после переворота на Украине все действия Польши на международной арене ориентированы на борьбу с РФ. В качестве примера польского патриотизма она называет русофобию и украинофильство, пишет РИА Новости.

Также профессор в этой связи указывает на антироссийские санкции, блокирование "Северного потока-2" и снос советских памятников.