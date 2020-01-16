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Прилепин, Исинбаева и Рошаль внесут поправки в Конституцию РФ

Прилепин, Исинбаева и Рошаль внесут поправки в Конституцию РФ

В России создана рабочая группа по внесению поправок в Конституцию, соответствующее распоряжение накануне подписал президент РФ Владимир Путин.

Руководителями рабочей группы назначены главы законодательных комитетов Совета Федерации и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.

При этом в целом в группу вошли 75 человек, среди них множество деятелей культуры и спорта. В частности, работать над поправками в Конституцию, которые затем будут вынесены на референдум, будут писатель Захар Прилепин и пианист Денис Мацуев, спортсменка Елена Исинбаева и врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова.

Как пишет ТАСС, впервые рабочая группа соберется уже в эту пятницу.

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Вестник Кавказа

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