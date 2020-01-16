Шамсаил Саралиев рассказал о болезни Рамзана Кадырова

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев на своей канале в Telegram рассказал о том, почему глава Чечни Рамзан Кадыров взял больничный и назначил исполняющим обязанности руководителя республики премьер-министра Муслима Хучиева.

«Иногда обычная простуда или насморк может вынудить главу региона на время оставить свой пост. Есть механизм, когда при болезни оформляется специальный документ, по которому председателю правительства переходит право возглавить регион на тот период, пока он находится на лечении в больнице или дома», - написал он в мессенджере.

Саралиев заверил, что в данном случае речь идет лишь о «мелких проблемах со здоровьем». «Это вынужденная и временная мера, которая полностью укладывается в законодательные нормы Российской Федерации», - уточнил депутат.

«Несмотря на все мелкие проблемы со здоровьем, он следит за ситуацией в регионе, активно комментирует весь политический процесс и продолжает принимать управленческие решения. Ситуация в регионе штатная», - заверил он.