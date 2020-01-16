Самолет Bek Air рухнул в Казахстане на самострой

Как сообщили в акимате Талгарского района Алма-Атинской области Казахстана, дом, на который 27 декабря упал самолет Bek Air в Алматы, был построен самовольно.

«Дом находился в черте населенного пункта, однако земельный участок являлся полевым наделом. Согласно Земельному кодексу, строительство жилья здесь недопустимо», - цитирует сообщение акимата «Первый канал «Евразия»».

Также чиновники подчеркнули, что архитектурно-планировочное задание на этот дом не выдавалось. «Не согласовывался эскизный проект и не регистрировался акт приемки построенного объекта в эксплуатацию», - добавили они.

Напомним, ранее в Bek Air заявили, что жертв этого крушения могло бы и не быть, если бы самолет не ударился в дом. Теперь же выяснилось, что дом этот не должен был быть построен.