Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева

Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан. При этом он подчеркнул, что помимо верхушки исполнительной власти было бы эффективно обновить и чиновников на местах.

«Президент предложил комплекс конституционных реформ, среди прочего меняющих порядок назначения правительства. И на этом фоне ему предоставлена возможность сформировать его по действующим правилам», - прежде всего обратил внимание Вассерман, пишет ФАН.

При этом правительство не смогло бы исполнить его задачи, так как работало в рамках совершенно иной экономической парадигмы. «В ее рамках неосуществимы задачи, стоящие перед страной и перечисленные президентом и в майских указах 2012 года, и в майском указе 2018-го, и в нынешнем послании», - заключил политолог.